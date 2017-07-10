У Кремлі запропонували узгодити розгортання миротворчої місії на Донбасі з бойовиками

У Кремлі запропонували узгодити розгортання миротворчої місії на Донбасі з ватажками бойовиків, які контролюють частину Донецької та Луганської областей.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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«Що стосується розміщення якихось місій на Донбасі - ця тема порушувалася, президент Путін завжди підкреслював, що розміщення будь-яких місій можливе лише за згодою протиборчих сторін. У даному випадку протиборчими сторонами є ВСУ, тобто Київ, і представники «республік» Донбасу - ДНР і ЛНР», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН щодо позиції Кремля про розгортання місії миротворців на сході України.

За словами Пєскова, без «взаємного контакту і визначення можливостей» розміщення тієї чи іншої місії «це питання обговорювати дуже важко і проблематично».

Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН, чи буде РФ як постійний член Ради безпеки ООН блокувати рішення про розгортання миротворчої місії, Пєсков сказав: «Що стосується Радбезу ООН, залишаю без коментарів».

Як повідомляв УНІАН, секретар РНБО Олександр Турчинов раніше заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ. За його словами, необхідно не просто визнати окремі райони Луганської та Донецької областей окупованими Росією, а й чітко на законодавчому рівні визначити засади державної політики щодо їхнього звільнення. Для цього, вважає Турчинов, необхідна нова ефективна технологія захисту України від агресора. Вона може передбачати надання президенту права використовувати Збройні сили України та інші військові формування проти агресії РФ. Крім того, секретар РНБО виступив за створення оперативного штабу з широкими повноваженнями для комплексного управління ЗСУ, усіма силовими структурами, в тому числі військово-цивільними адміністраціями.

За словами представника президента України у Верховній Раді Ірини Луценко, законопроект про реінтеграцію Донбасу не виключає можливості введення поліцейської чи іншій миротворчій місії.

Сьогодні, 10 липня, голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив, що законопроект про реінтеграцію Донбасу вже напрацьовано, але ще остаточно не узгоджений і не зареєстрований у ВР.