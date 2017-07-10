Законопроект про реінтеграцію Донбасу перенесуть на осінь - ЗМІ

Розгляд законопроекту про деокупацію й подальшу реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу перенесуть на осінь через розбіжності. Про це повідомило джерело в Адміністрації президента, передає LIGA.net.

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Як передбачалося, документ повинні були розглянути сьогодні на засіданні РНБО. Однак, за даними співрозмовника, це не змогли зробити через розбіжності з формулюваннями законопроекту.

"Найімовірніше, тепер закон відкладуть до осені", - сказало джерело.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому планується розглянути законопроект про реінтеграцію Донбасу.

Секретар РНБО Олександр Турчинов нещодавно заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ. За його словами, необхідно не просто визнати окремі райони Луганської та Донецької областей окупованими Росією, але й чітко на законодавчому рівні визначити засади державної політики щодо їхнього звільнення. Для цього, вважає Турчинов, необхідна нова ефективна технологія захисту України від агресора. Вона може передбачати надання президенту права використовувати Збройні сили України та інші військові формування проти агресії РФ. Крім того, секретар РНБО виступив за створення оперативного штабу з широкими повноваженнями для комплексного управління ЗСУ, усіма силовими структурами, в тому числі військово-цивільними адміністраціями.

14 червня президент Петро Порошенко наголосив, що Україна залишиться беззахисною у разі скасування АТО й ненадання військовим права адекватно діяти. "Якщо ми скасуємо АТО й одночасно не надамо військовим право діяти адекватно в умовах агресії - залишимо Україну беззахисною", - сказав Порошенко.

20 червня Порошенко за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні заявив, що цей законопроект буде представлений міжнародним партнерам України.