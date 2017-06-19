У Порошенка заявили, що законопроект про реінтеграцію Донбасу передбачає можливість введення миротворчої місії

У законопроекті про реінтеграцію Донбасу не виключається можливість введення поліцейської або інша миротворча місії. Про це під час брифінгу сказала представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

«Цей законопроект не виключає, що буде введена поліцейська або інша миротворча місія з міжнародних організацій», - підкреслила Луценко.

Читайте такожУ Порошенка розповіли про законопроект щодо реінтеграції Донбасу: АТО знайшли замінуВона зазначила, що в законопроекті передбачені «додаткові механізми, які дадуть можливість звільнити і відновити суверенітет України в районах Донбасу». За її словами, президентом пропонується законопроект, який зараз узгоджуються в робочій групі, в яку входять депутати з коаліції і «цей законопроект буде презентований на мінській групі, яку веде наш віце-спікер Ірина Геращенко для того, щоб можна було провести його широке обговорення». За її словами, робоча назва цього законопроекту «Особливості державної політики з відновлення державного суверенітету на Донбасі». Вона додала, що даний законопроект спрямований на реінтеграцію і відновлення територій України.

Луценко зазначила, що даний законопроект передбачає «оновлення правової бази і дати можливість військам тримати зброю і боронити державу».

«АТО як така закінчила свою фазу», - додала вона.

За її словами, законопроектом передбачається встановити чіткий статус окремих районів Луганської і Донецької областей, «створити єдиний Центр, так званий Штаб, який буде підпорядкований президенту України і туди ввійдуть військово-цивільні адміністрації, туди ввійде міністерство по реінтеграції Донбасу, спрощую назву, якому також будуть надані додаткові функції, додаткові повноваження і додаткові моменти будуть прописані, які дадуть можливість президенту вводити в окремих районах надзвичайний і військовий стан» . За її словами, «в цей Штаб будуть входити СБУ, ЗСУ, поліція», робота якого буде спрямована «на вирішення основних питань-екологічного, безпекового, гуманітарного та інших порядків».

Луценко наголосила, що даним законопроектом виписано вирішення питань відновлення суверенітету «лише політико-дипломатичним шляхом» і все це «рухатиметься в рамках Мінських домовленостей».

Представник президента зазначила, що «ми дуже стараємось і я думаю, не хочу давати обіцянок, але тиждень-два до закінчення цієї сесії він буде внесений в зал і побачимо свідомість депутатів, як вони будуть голосувати».