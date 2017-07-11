Конфлікт в Україні розділяє континент - глава ОБСЄ

Чинний глава Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), глава міністерства закордонних справ Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) закликав до зусиль щодо швидкого розв'язання конфлікту на Сході України, як повідомляє DW.

"Ми повинні усвідомлювати той факт, що кожен день в зонах конфліктів гинуть люди. І багато людей, які проживають в країнах, що входять до ОБСЄ, перебувають у ситуації, не придатній для життя. На початку цього року я відвідав Україну і побачив на власні очі, наскільки жахлива ситуація для місцевих жителів. І це триває досі", - заявив Курц на відкритті пленарної сесії неформальної міністерської зустрічі ОБСЄ у вівторок, 11 липня, в австрійському Мауербасі.

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Він додав, що австрійське головування у ОБСЄ докладає багато зусиль до того, щоб внести свій внесок в ослаблення гостроти конфлікту в Україні. "Слава Богу, нам вдалося домовитися про необхідність зміцнення і надбудови (Спеціальної) моніторингової місії (на Донбасі)", - сказав він, нагадавши, що організація має намір довести до тисячі кількість спостерігачів і максимально повно технічно оснастити їх.

Як зазначив Курц, члени ОБСЄ повинні робити все можливе, щоб домогтися вирішення конфліктів - не лише на сході України, а й в інших регіонах. При цьому він висловив надію на те, що Росія буде докладати зусиль для вирішення конфлікту в Україні.

За його словами, між країнами-членами ОБСЄ існує "криза довіри", а конфлікт в Україні "розділяє континент". "Я дуже сподіваюся, що ЄС і Росії вдасться сильніше наблизитися один до одного. Нам необхідно спільна дія, а не протистояння. Ми повинні бути впевнені, що мир на нашому континенті можливий лише разом з Росією", - наголосив глава ОБСЄ.