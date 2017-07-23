Під Авдіївкою ЗСУ "втихомирили" бойовиків щільним вогнем (відео)

Доба, що минула, не стала повністю спокійною на Донбасі. З опівночі і до 18 години у зоні АТО спостерігалось відносне затишшя, але вже у вечірній час бойовики знову активізували вогневі провокації. Про це прес-центр штабу АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Після 18 години на Луганському напрямку зі стрілецької зброї і гранатометів терористи обстріляли позиції ЗСУ в районі населених пунктів Новозванівка, Жовте, Новотошківське, Кримське.

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На Донецькому напрямку бойовики о 20 і 21.30 били з мінометів калібру 120 і 82 міліметри, гранатометів та великокаліберних кулеметів по опорних пунктах сил АТО неподалік Авдіївки. Щільним вогнем у відповідь наші бійці змусили противника припинити обстріли. Крім того, бандформування застосували гранатомети в районі шахти Бутівка, а по Луганському працювала ворожа БМП.

На Маріупольському напрямку близько 20 та 22 години під ворожий мінометний вогонь потрапили позиції сил АТО у Красногорівці.

"Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 18 разів порушили перемир’я. У найбільш гострих ситуаціях сили АТО відкривали вогонь у відповідь із великокаліберних кулеметів та гранатометів", - розповіли у штабі.

Нагадаємо, 23 липня у СЦКК повідомили, що бойовики знеструмили Донецьку фільтрувальну станцію.