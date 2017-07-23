Спецпредставник США та посол прибули в зону АТО (фото)

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер та надзвичайний та повноважний посол США в Україні Марі Йованович відвідують зону проведення антитерористичної операції на Донбасі.

Як повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook, свою поїздку до зони АТО вони розпочали з відвідання штабу оперативно-тактичного угрупування "Донецьк".

У складі американської делегації також співробітник Держдепартаменту США Лейн Бал, військовий аташе при Посольстві США в Україні Пол Шмітт та інші посадові особи.

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"Гості ознайомились зі специфікою керування військовими формуваннями під час ведення бойових дій, структурою та організацією військовим управлінням тощо", - йдеться у повідомленні.

У штабі зауважили, що українські військові "отримали високу оцінку від американських колег".

Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Рекс Тіллерсон 7 липня призначив колишнього посла США в НАТО Волкера спеціальним представником, який відповідатиме за ведення переговорів щодо ситуації в Україні.

21 липня Держдепартаменті США поінформували, що Волкер вирушив до України і низки європейських держав. Повідомлялося, що 24 липня Волкер прибуде до Києва, де зустрінеться з представниками української влади. Потім вирушить до Парижа, Брюсселя, Відня і Лондона.