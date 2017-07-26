Турчинов показав, як пройшли випробування нової української техніки та зброї (фоторепортаж, відео)

На Гончарівському полігоні у Чернігівській провели випробування нових зразків українського озброєння й військової техніки. Відповідні фото та відео на своїй сторінці у Facebook показав секретар РНБО Олександр Турчинов.

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"Гончарівське. Випробування нової техніки та зброї. Зверніть увагу на новий "Фантом-2". І на те, як ПТРК "Корсар" влучно б'є в ціль", - йдеться у його підписі до відео.

За словами секретаря РНБО, ця зброя повинна бути на фронті.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня на Гончарівському полігоні було представлено та випробувано широкий спектр нової зброї, виробленої на українських підприємствах: кулемети, снайперські гвинтівки, ручні протитанкові гранатомети, міномети, сучасні протитанкові ракетні комплекси та боєприпаси до них.