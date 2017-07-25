ЗСУ повинні найближчим часом отримати нові види техніки та зброї - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що українські військові найближчим часом повинні отримати на озброєння нові види техніки та зброї.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це він сказав на Гончарівському полігоні Збройних Сил України під час випробування нових зразків озброєння та військової техніки, розроблених підприємствами українського ВПК.

Зокрема, було представлено та випробувано широкий спектр нової зброї, виробленої на українських підприємствах: кулемети, снайперські гвинтівки, ручні протитанкові гранатомети, міномети, сучасні протитанкові ракетні комплекси та боєприпаси до них.

Особливу увагу секретар РНБО приділив термобаричним боєприпасам, які на сьогоднішній день фактично відсутні на фронті.

За словами Турчинова, було продемонстровано ефективне ураження цілей під час випробувань ручної термобаричної гранати та реактивного піхотного вогнемета.

«Військові Збройних Сил України найближчим часом повинні одержати їх на озброєння», - наголосив він.

Під час випробувань мінометів конструктори та виробничники доповіли секретарю РНБО, що зауваження військових, які надходили під час застосувань в умовах бойових дій 120-міліметрових українських мінометів, були враховані, недоліки виправлені.

Читайте такожНаша відповідь війні: "Укроборонпром" похизувався новітніми розробками 2016-го року (інфографіка)

«Перспективним для використання в зоні проведення АТО є і 60-міліметровий міномет, який здатний точно уражати цілі та не підпадає під заборону Мінських угод», - додав Турчинов.

З військової техніки було продемонстровано безпілотний авіаційний комплекс «Горлиця» та модернізований безпілотний бойовий транспортний засіб «Фантом-2», оснащений потужною ракетною зброєю, який, як зазначив Турчинов, «одним своїм виглядом здатний перелякати ворога».

«Якщо його побачать наші вороги, вони здаватимуться, не чекаючи, доки він відкриє вогонь», - пожартував секретар РНБО.

Він наголосив, що в умовах продовження військової агресії «для нас пріоритетним є питання забезпечення виробництва боєприпасів, зокрема, снарядів крупних калібрів».

«Саме для цього передбачено додаткове фінансування, визначене змінами до бюджету поточного року», - додав Турчинов.

Читайте такожВ Україні випробували новітній ракетний комплекс "Корсар" (фото)

«Без застосування в бойових умовах, зокрема, таких комплексів, як «Стугна», російські танки і надалі будуть безкарно розстрілювати наші позиції», - сказав він.

Водночас Турчинов зазначив, що «незважаючи на поставлені РНБО завдання, досі не вдалося значно скоротити час від розробки зброї та військової техніки до її ефективного застосування в бойових умовах». Саме цьому питанню було присвячено нараду, яку провів секретар РНБО з керівниками Міністерства оборони, Генерального штабу та ОПК на полігоні після завершення випробувань.

Під час випробувань сучасного озброєння та військової техніки на полігоні були також присутні військові з багатьох зарубіжних країн, які цікавляться придбанням української зброї та техніки.

«Наше завдання – не тільки надійно захистити Україну, але і відстояти свої позиції на міжнародних ринках озброєння, що, своєю чергою, забезпечить додатковий ресурс для розвитку ОПК та зміцнення потенціалу нашої армії», - підсумував Турчинов.