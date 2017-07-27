Ситуація в зоні АТО: бойовики активізували розвідувальну діяльність

Минула доба, у зоні АТО, завершилась відносно спокійно. З 18 години і до опівночі активність російсько-терористичних угруповань була незначною.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, наприкінці доби, бойовики не застосовували міномети та важке озброєння.

Проте повної тиші, ввечері, на Донбасі не було. Так на Донецькому напрямку бандити двічі били по позиціях сил АТО з гранатометів і стрілецької зброї в районі Авдіївки.

На Маріупольському напрямку великокаліберні кулемети ворога працювали неподалік селищ Водяне та Мар’їнка.

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Зі стрілецької зброї злочинці обстрілювали наші укріплення в Золотому та Станиці Луганській, що на Луганському напрямку. А з озброєння БПМ били по Новозванівці.

Загалом за минулу добу бандформування 17 разів порушили режим перемир’я. Один український військовий отримав поранення. Сили АТО 11 разів відкривали вогонь у відповідь.

«Варто додати, що на противагу зменшенню кількості обстрілів, останнім часом противник активізує розвідувальну діяльність. Так лише минулої доби, наші військові зафіксували політ 4 безпілотників противника. Крім того, минулої доби близько 3 ночі, українські захисники, за допомогою тепловізору, виявили розвідгрупу противника яка вивчала позиції сил АТО в районі селища Миколаївка. Після попереджувального вогню, бойовики, не вступаючи у бій відійшли», – зазначили у штабі АТО.