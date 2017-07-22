Полонений на Донбасі російський військовий Агєєв зустрічається з матір'ю – голова СБУ

Полонений на Донбасі російський військовослужбовець Віктор Агєєв зустрічається з матір’ю. Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Василь Грицак повідомив сьогодні на брифінгу.

Читайте такожМати полоненого російського військового Агєєва в'їхала на територію України для зустрічі з сином«Наші слідчі, за дорученням глави держави, пішли на зустріч, і просто зараз у Старобільську відбувається зустріч полоненого на Донбасі російського військовослужбовця Агєєва з його матір’ю», - сказав Грицак.

За його словами, «прийняте рішення - це чергова спроба України відновити процес звільнення заручників, який сьогодні штучно блокують представники так званих «ЛНР» та «ДНР», а фактично вище російське керівництво з метою чинити політичний тиск на нас, на Україну».

За його словами, на окупованих територіях Донбасу в заручниках утримуються 134 особи, а в окупованому Криму - десятки кримськотатарських активістів.

Відповідаючи на запитання журналістів, як матір Агєєва потрапила в Україну без закордонного паспорта, Грицак сказав, що вона в’їхала через Білорусь.

"Скажу правду - потрапила через Білорусь. І я більше скажу: ми були до останнього не впевнені, чи її випустять сюди", - зауважив голова СБУ.

Відповідаючи на запитання журналістів з приводу толерантності до родичів російських полонених, зокрема Агєєва, в той час як російська сторона вже тривалий час не допускає до близьких до українських бранців, зокрема, й до журналіста Романа Сущенка, Грицак сказав: «Насправді, саме цим ми відрізняємося від росіян, що ми робимо кроки назустріч, і саме тому ми після звернення мами дозволили поспілкуватися».

За його словами, дозволивши Світлані Агєєвій зустрітися з сином, українські силові відомства таким чином хочуть спонукати родичів росіян, які воюють на Донбасі, вжити кроків щодо їх повернення додому.

«Крім цього, ми це зробили з огляду на позицію цієї мами. Ми цю ситуацію використовуємо для того, щоб через неї і через того російського журналіста (кореспондент «Новой газеты» Павло Канигін, який разом зі Світланою Агєєвою приїхав в Україну, - УНІАН) донести меседж до всіх росіян - «которых «ихтамнету», щоб їхні родичі, родичі тих, хто ще живий і хто загинув, просто схаменулися і покликали своїх батьків, синів, братів назад, в Росію з України, або просто розгорнули кампанію проти того, щоб направляли сюди найманців або кадрових російських військових», - сказав Грицак.

Він додав, що, за даними СБУ, «багато з тих, хто воює на Донбасі з числа кадрових російських військових, роблять це, м’яко кажучи, з невеликою охотою - приїжджають на ротацію і просто виконують накази, і духу не вистачає відмовитися виконати фактично злочинний наказ - взяти участь у неоголошеній війні на території колись дружньої держави, проти братнього колись народу».

Як повідомляв УНІАН, російського контрактника Агєєва 1995 року народження українські військові затримали у складі ДРГ бойовиків, яку було знешкоджено 24 червня під Жолобком у Луганській області.

28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон в Луганській області росіянин Агєєв минулого року «звільнився в запас».

Мати Агєєва, його друзі та колишні товариші по службі підтвердили журналістам, що після строкової служби той залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.

Мати Агєєва у відеозверненні, опублікованому російським виданням «Новая газета», просила президента України Петра Порошенка помилувати її сина.