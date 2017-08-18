Обидві сторони на Донбасі продовжують обмежувати свободу пересування спостерігачів - ОБСЄ

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг наголошує, що обидві сторони на Донбасі продовжують обмежувати свободу пересування спостерігачів на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу у Києві.

"Робота СММ, а також наші зусилля зі сприяння стабілізації та нормалізації ситуації залежить від того, чи дозволятимуть нам сторони виконувати нашу роботу, і зокрема, залежатиме чи сторони дозволятимуть і забезпечуватимуть нашим спостерігачам безперешкодний та безпечний доступ до всіх районів України. Однак, на практиці цього немає. Обидві сторони обмежують нашу свободу пересування", - сказав Хуг.

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Також, він звернув увагу, що було знищено вогнем із стрілецької зброї технічне обладнання для спостереження, в тому числі у нічний час, на Донецькій фільтрувальній станції.

Хуг нагадав, що інші технічні засоби для спостереження, і зокрема безпілотні літальні апарати, потрапляли під обстріли неодноразово.

"Обмеження нашої діяльності з моніторингу іноді переходить у насильницькі дії або погрози застосування сили проти наших неозброєних цивільних спостерігачів", - сказав Хуг.