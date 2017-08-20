Сьогодні бойовики найактивніше діяли на Луганському напрямку: один боєць ЗСУ поранений

З початку доби незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я: найбільша активність противника фіксувалась на Луганському напрямку.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

«Упродовж дня у районі проведення АТО інтенсивність обстрілів українських позицій з боку російсько-окупаційних угруповань не зменшилась. Сьогодні, на відміну від минулої доби, найбільша активність противника фіксувалась на Луганському напрямку», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на підступах до Новозванівки терористи випустили по опорних пунктах сил АТО щонайменше 24 міни калібру 120 та 82 міліметри. Крім того, під ворожим вогнем опинились українські позиції у районі Новотошківського, Новоолександрівки, Троїцького. А в результаті мінометного обстрілу укріплень ЗСУ неподалік Попасної один український боєць дістав поранення.

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За даними штабу, на Донецькому напрямку бандити двічі били з гранатометів і великокаліберних кулеметів по Авдіївській промзоні, а неподалік Пісків застосовували міномети різних калібрів. На Маріупольському напрямку з 82-міліметрових мінометів бойовики відкривали вогонь по позиціях ЗСУ біля Павлополя та Чермалика.

«Поряд з обстрілами позицій сил АТО на окупованій частині Донбасу російські найманці продовжують чинити беззаконня. Так, нещодавно, за нашою оперативною інформацією, бойовик 9-го полку морської піхоти у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП у селищі Гусельщикове. В результаті лобового зіткнення на місці загинули двоє бандитів. У Докучаєвську ще один бойовик збив мотоцикліста та намагався втекти з місця пригоди. Аби хоч якось підвищити рівень дисципліни і запобігти пияцтву, ватажки окупантів поширюють брехливу інформацію про активізацію українських розвідувальних груп саме на свята і у вихідні дні», - додали в прес-центрі.