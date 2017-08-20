Доба в АТО: бойовики гатили по мирних кварталах Зайцевого і Мар’їнці, один військовий поранений

Минулої доби в зоні АТО вздовж усієї лінії розмежування активізувались російсько-окупаційні угруповання. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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«Так, на Донецькому напрямку з 19:00 і майже до опівночі, бойовики обстрілювали з гранатометів і великокаліберних кулеметів наші опорні пункти в Авдіївській промзоні. Також ввечері під ворожим вогнем опинились українські позиції на підступах до Кам’янки, Пісків та Верхньоторецького», - сказано у повідомленні.

У свою чергу на Луганському напрямку противник з гранатометів бив по Малиновому і Троїцькому. А близько 22 години бойовики застосовували міномет калібру 82 міліметри у районі Новотошківського.

Як зазначили у штабі, на Маріупольському напрямку напруження і далі зберігається неподалік Старогнатівки. Тут наприкінці доби злочинці обстрілювали наші опорні пункти з мінометів та артилерії калібру 152 міліметри.

Також варто додати, що вчора, знову демонструючи зневагу до Мінських домовленостей, бойовики з великокаліберних кулеметів обстрілювали будинки мирних мешканців у селищі Зайцеве. А близько 19 години з гранатометів били по Мар’їнці.

«Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 30 разів порушили перемир’я. Внаслідок бойових дій один український захисник отримав поранення», - підсумували у штабі.