У штабі АТО відзначають деяке зменшення активності бойовиків на Донбасі

З опівночі бойовики на Донбасі вже 13 разів порушили режим перемир’я. Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Упродовж сьогоднішнього дня активність російсько-окупаційних угруповань дещо зменшилась. Після вчорашніх обстрілів із використанням важкого озброєння бойовики перейшли, в основному, на гранатомети і стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні.

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На Донецькому напрямку під ворожий вогонь потрапили позиції українських військовослужбовців поблизу шахти Бутівка та Авдіївки. А в ході обстрілу із озброєння БМП та гранатометів українських укріплень поблизу Зайцеве, під вогнем вчергове опинились будинки мирних мешканців.

"На даний момент ворог лише один раз використовував міномети. Близько 5 ранку бандити випустили 9 мін калібру 120 і 82 міліметри поблизу Троїцького, що на Луганському напрямку", - повідомили у прес-центрі.

Водночас, найменше обстрілів сьогодні було на Маріупольському напрямку: бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців на підступах до Богданівки і Мар’їнки.

"Загалом, з опівночі, незаконні збройні формування 13 разів порушили режим перемир’я", - констатували у штабі АТО.

Як повідомляв УНІАН, за минулі кілька днів ситуація загострилася по всій лінії фронту. Особливо «гаряче» у вихідні було на околицях Донецька і на Луганщині.