Потрібно вивести російські війська з Донбасу - спецпредставник США

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь" заявив про необхідність виведення російських військ з території ОРДЛО.

"Потрібно чітко розуміти, що на Донбасі є російські війська, в Донецькій і Луганській областях. Там є військова техніка та обладнання. Проблема в тому, що присутність там військової техніки створює конфлікт. Згідно з офіційними доповідями ОБСЄ, більшість порушень режиму припинення вогню йде саме від російської сторони. Не всі, але більшість. Інтерес Росії дестабілізує обстановку ", - сказав Волкер.

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Він зазначив, що Росія визнає необхідність повернути Україні окуповані зараз території ОРДЛО згідно Мінським домовленостями.

"Для того, щоб це сталося, потрібно вивести звідти російські війська і забезпечити людям безпеку, щоб вони відчувати себе впевнено. Якщо зараз вони відчувають себе вразливими, це саме те, над чим ми повинні працювати", - заявив спецпредставник США.

Велике значення має безпековий аспект, а також політичний аспект, і наразі Мінський процес не вирішує цю проблему.

Як повідомляв УНІАН, Волкер 21 серпня в Мінську провів зустріч із помічником президента РФ Владиславом Сурковим. За результатами зустрічі Сурков заявив, що Волкер запропонував "свіжі ідеї і новаторські підходи до їх реалізації" в рамках Мінського процесу.

Колишній посол США в НАТО Волкер був призначений 7 липня спеціальним представником, який курирує ведення переговорів щодо ситуації в Україні.