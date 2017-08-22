Клімкін про переговори Волкера з Сурковим: вони позитивні

Міністр закордонних справ Павло Клімкін завтра проведе зустріч зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером, під час якої обговорить його переговори з помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив сьогодні під час брифінгу.

"У мене завтра буде зустріч з паном Волкером і з командою. Ми домовились з Куртом, що будь-які моменти ми почнемо детально коментувати після цієї зустрічі", - сказав Клімкін.

На запитання журналістів, чи може він сказати, чи є перемовини Волкера з Сурковим позитивними, міністр відповів: "Я вважаю, що, по-перше, вони позитивні. По-друге, мені дуже подобається підхід Курта до цього процесу і його всеохоплююче бачення разом з нами, яким чином можна просуватись далі. і дуже чітка, принципова позиція у всіх питаннях, зокрема, у питаннях безпеки та у питанні звільнення заручників. Завтра після зустрічі з Куртом скажу дещо більше".

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Як повідомляв УНІАН, Волкер 21 серпня у Мінську провів зустріч з помічником президента РФ Сурковим. За результатами зустрічі Сурков заявив, що Волкер запропонував "свіжі ідеї та новаторські підходи щодо їхньої реалізації" в рамках Мінського процесу.

За даними Держдепартаменту США, 23 серпня Волкер приїде до Києва, де "приєднається до міністра оборони США Джеймса Меттіса на зустрічах з українськими високопосадовцями, щоб обговорити наступні кроки у дипломатичних переговорах з метою відновлення суверенітету й територіальної цілісності України".

Колишній посол США в НАТО Волкер був призначений спеціальним представником, який курує ведення переговорів щодо ситуації в Україні, 7 липня.