Погрози Путіна про атаку на "інші зони конфлікту": у Кремлі не уточнили, де можуть вдарити російські бойовики з Донбасу

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не уточнив, де можуть вдарити російські бойовики з тимчасово окупованого Донбасу, оскільки у світі «кількість регіональних конфліктів не зменшується».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, коментуючи відповідну заяву президента Росії Володимира Путіна, Пєсков сказав: «Він мав на увазі інші зони конфлікту».

«На жаль, ми живемо у світі, де дуже конфліктний потенціал, і, на жаль, кількість регіональних конфліктів не зменшується, а має тенденцію до розростання», - зазначив Пєсков.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи йдеться про удари за межами України, він сказав: «Тут я не можу конкретизувати. Ми знаємо, що на території України громадянська війна відбувається на південному сході».

Водночас, відповідаючи на уточнювальне запитання УНІАН, чи правильно розуміти, що удари можуть завдаватися від Харкова до Одеси, він відповів: «Неправильно».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 вересня, Путін заявив, що в разі постачання Сполученими Штатами зброї в Україну, російські бойовики, які контролюють Донбас, можуть спрямувати свою зброю в інші «зони».

«Якщо американська зброя надходитиме в зону конфлікту, буде важко сказати, як вчинять проголошені республіки. Можливо, вони спрямують наявну у них зброю в інші зони конфлікту, які чутливі для тих, хто створює проблеми для них», - сказав Путін.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов висловив думку, що ця заява Путіна є «свідченням готовності РФ до демонстративного продовження фінансування і забезпечення зброєю світового тероризму».

«Це світові терористичні організації на зразок ІДІЛ і «Аль-Каїди» або північнокорейський режим, який загрожує світовій безпеці своєю ракетно-ядерною зброєю. І саме їх сьогодні хоче озброїти Путін, прикриваючись руками створених окупаційних режимів фейкових «республік», - сказав Турчинов.