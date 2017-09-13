За минулий тиждень на Донбасі ліквідували 16 бойовиків – ІС

В період з 5 по 11 вересня втрати російських окупаційних військ на Донбасі склали 16 осіб.

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив» у своєму традиційному зведенні про події в зоні АТО.

Так, повідомляється, що втрати так званого 1-го армійського корпусу («ДНР») склали: у 9-го окремого штурмового механізованого полку морської піхоти, який дислокується в Новоазовську – 3 чоловік, 3-й окремій мотострілковій бригаді (Горлівка) – 3 осіб, 11-го окремого механізованого полку (Макіївка) – 2 людини.

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Втрати так званого 2-го армійського корпусу («ЛНР»): у 6-го окремого мотострілецького полку (Кадіївка) – 1 людина, 2-ї окремої мотострілкової бригади (Луганськ) – 3 осіб, 4-ї окремої мотострілкової бригади (Алчевськ) – 2 людини, 7-ї окремої мотострілкової бригади (Брянка) – 2 людини.

«Маючи намір приховати реальну кількість убитих, командування 1 і 2 АК продовжує застосовувати практику оформляти їх під виглядом смерті від побутових нещасних випадків», – зазначає ІС.