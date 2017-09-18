В районі Жолобка зафіксований активний рух бронетехніки бойовиків – ІС
11:41, 18 вересня 2017Війна
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Бойовики під населеним пунктом Жолобок почали активне переміщення військової техніки.
Помічено рух до 5 армійських вантажівок у бік «Бахмутської траси» / фото sprotyv.info
За оперативними даними групи «Інформаційний спротив», південніше н. п. Жолобок (в районі Голубовське – Дачне – Фрунзе) продовжує фіксуватися активне переміщення бронетехніки і автотранспорту окупантів.
Так, на північ від залізничної станції «Водопровід» фіксувалося 2 од. МТ-ЛБ та 1 од. БТР-80, що рухалися у бік східної околиці Донецького.
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На північ від селища Фрунзе по трасі помічений рух вздовж річки Луганка – до 5 армійських вантажівок в бік «Бахмутської траси».
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