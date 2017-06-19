Напруга в районі Бахмутської траси: бойовики намагаються відтіснити українських військових - Тимчук

В районі "Бахмутської траси" на ділянці Донецький – Жолобок – б\п №31 – Сміливе не спадає напруга. Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Читайте такожУ Донецькій області стався вибух: невідомі хотіли знеструмити село і залізничну станцію"Перекинуті сюди в якості посилення дві роти "4-й омсбр" окупантів і дві групи танків по 2-3 машини продовжують спроби відтіснити українські війська з раніше зайнятих ними позицій, активно використовуючи бронетехніку в поєднанні з важкими мінометами і артилерією", - написав Тимчук на сторінці в Facebook.

Він зазначив, що до активних наступальних дій терористи не переходять, обмежуючись використанням одиночних або груп БМП з вогневих позицій на передньому краї під прикриттям інтенсивного вогню 120-мм і 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів.

"Протягом вихідних відзначався, принаймні двічі, "вихід" на вогневі позиції також і танків противника (працюють з селища Донецький і селища Фрунзе). Артилерію своєї "4-й омсбр" окупанти частково відтягнули від цієї ділянки", - підсумував Тимчук.

Нагадаємо, на початку червня 93-й окрема гвардійська механізована Харківська бригада, яка зараз виконує бойові завдання в районі проведення АТО, повідомила, що поліпшила своє тактичне положення, просунувшись вперед на відстань близько 1,5 в так звану "сіру зону" ближче до Бахмутської траси, де були обладнані нові позиції. Лінію фронту вдалося трохи вирівняти, а заняття пануючих висот дозволило краще контролювати противника і мати вигідні умови для оборони.