Вбивство у Сирії генерала Асапова, який раніше командував бойовиками "ДНР": у Кремлі пообіцяли повідомити про його нагородження
У Кремлі ухиляються від відповіді на питання про ліквідацію в Сирії генерала Асапова.
У Кремлі пообіцяли повідомити про нагородження загиблого у Сирії генерала Валерія Асапова, який раніше воював проти України на Донбасі. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Це питання, які слід адресувати Міністерству оборони. З приводу нагороди - коли настане час, ми зробимо відповідне повідомлення", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання про загибель Асапова.
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Як повідомляв 24 вересня УНІАН, у Сирії в результаті мінометного обстрілу загинув російський генерал Асапов, який командував 1-м армійським корпусом бойовиків у Донецькій області.
За інформацією Міноборони РФ, старший групи російських військових радників генерал-лейтенант Асапов перебував на командному пункті сирійських військ, надаючи допомогу сирійським командирам в управлінні операцією з визволення міста Дейр-ез-Зор. Генерал представлений командуванням до високої державної нагороди посмертно.
У березні 2016 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформувало, що 1-м армійським корпусом бойовиків у Донецькій області командує кадровий офіцер російської армії генерал-майор Асапов.
«Підтверджено, що на посту "командувача 1 АК (Донецьк)" перебуває кадровий офіцер російської армії, генерал-майор Асапов Валерій Григорович (прізвище прикриття - Примаков). Встановлено, що генерал-майор Асапов прибув із посади командувача 68-го армійського корпусу Східного військового округу ЗС РФ (м. Южно-Сахалінськ)», - повідомляли тоді в ГУР МОУ.