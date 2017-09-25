Вбивство у Сирії генерала Асапова, який раніше командував бойовиками "ДНР": у Кремлі пообіцяли повідомити про його нагородження

У Кремлі пообіцяли повідомити про нагородження загиблого у Сирії генерала Валерія Асапова, який раніше воював проти України на Донбасі. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Це питання, які слід адресувати Міністерству оборони. З приводу нагороди - коли настане час, ми зробимо відповідне повідомлення", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання про загибель Асапова.

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Як повідомляв 24 вересня УНІАН, у Сирії в результаті мінометного обстрілу загинув російський генерал Асапов, який командував 1-м армійським корпусом бойовиків у Донецькій області.

За інформацією Міноборони РФ, старший групи російських військових радників генерал-лейтенант Асапов перебував на командному пункті сирійських військ, надаючи допомогу сирійським командирам в управлінні операцією з визволення міста Дейр-ез-Зор. Генерал представлений командуванням до високої державної нагороди посмертно.

У березні 2016 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформувало, що 1-м армійським корпусом бойовиків у Донецькій області командує кадровий офіцер російської армії генерал-майор Асапов.

«Підтверджено, що на посту "командувача 1 АК (Донецьк)" перебуває кадровий офіцер російської армії, генерал-майор Асапов Валерій Григорович (прізвище прикриття - Примаков). Встановлено, що генерал-майор Асапов прибув із посади командувача 68-го армійського корпусу Східного військового округу ЗС РФ (м. Южно-Сахалінськ)», - повідомляли тоді в ГУР МОУ.