Розвідка встановила особи кількох кадрових офіцерів РФ, які командують на Донбасі (фото)

15:54, 07 березня 2016
Політика
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України встановило особи та посади ще кількох кардових офіцерів РФ, що перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Полковник ЗС РФ Бондарєв Дмитро Євгенович (Бондарев Дмитрий Евгеньевич), “командир 9 отдельного мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск, Украина) 1 АК (Донецк, Украина) Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ”.
Полковник ЗС РФ Бондарєв Дмитро Євгенович (Бондарев Дмитрий Евгеньевич), “командир 9 отдельного мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск, Украина) 1 АК (Донецк, Украина) Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ”. /  © gur.mil.gov.ua
Фото: полковник ЗС РФ Рузинський Андрій Юрійович (Рузинский Андрей Юрьевич), “командир 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск, Украина) 2 АК Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ”
Фото: полковник ЗС РФ Рузинський Андрій Юрійович (Рузинский Андрей Юрьевич), “командир 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск, Украина) 2 АК Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ”  /  © gur.mil.gov.ua
Полковник ЗС РФ Рузинський Андрій Юрійович, “командир 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск, Украина) 2 АК (Луганск, Украина) Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ”
Полковник ЗС РФ Рузинський Андрій Юрійович, “командир 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск, Украина) 2 АК (Луганск, Украина) Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ” /  © gur.mil.gov.ua
Полковник ЗС РФ Чирков Євген Володимирович (Чирков Евгений Владимирович), “заместитель командующего по работе с личным составом 1 АК (Донецк, Украина) Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ”.
Полковник ЗС РФ Чирков Євген Володимирович (Чирков Евгений Владимирович), “заместитель командующего по работе с личным составом 1 АК (Донецк, Украина) Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ”. /  © gur.mil.gov.ua
Генерал-майор ЗС РФ Асапов Валерій Григорович, “командующий 1 армейским корпусом (Донецк, Украина) Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ”, ще в званні полковника ЗС РФ
Генерал-майор ЗС РФ Асапов Валерій Григорович, “командующий 1 армейским корпусом (Донецк, Украина) Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ”, ще в званні полковника ЗС РФ /  © gur.mil.gov.ua

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, продовжується збір фактів щодо участі кадрових офіцерів збройних сил РФ у військових злочинах на тимчасово окупованих територіях Донбасу для подальшої передачі їх встановленим порядком до Міжнародного кримінального суду.

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Розвідка встановила, що на посаді “командира 3 отдельной мотострелковой бригады (Горлівка) 1 АК (Донецк, Украина) Центра территориальных войськ Южного военного округа ВС Российской Федерации” перебуває кадровий генерал російської армії, генерал-майор Ігор Тимофєєв (прізвище прикриття – Соколов), який до прибуття на тимчасово окуповані території України для виконання злочинних наказів воєнно-політичного керівництва Росії командував 33-ю окремою мотострілецькою бригадою (Майкоп, Республіка Адигея) 49-ї армії Південного військового округу збройних сил РФ.

Крім того, за даними розвідників, з метою локалізації провалу політики воєнно-політичного керівництва Російської Федерації щодо приховування фактів безпосередньої участі кадрових російських військових у збройній агресії проти України 5 березня до штабу 1 армійського корпусу (Донецьк) прибула комісія Центру територіальних військ (Новочеркаськ, РФ) Південного військового округу ЗС РФ, котра встановлює обставини розкриття реальних прізвищ та посад кадрових російських генералів та офіцерів командної ланки.

«Основні версії, що розглядаються комісією, – навмисний витік інформації внаслідок побутового конфлікту (зведення рахунків) або з метою дострокового повернення в Росію (уникнути участі у бойових діях). Головні суб’єкти перевірки: командувач 1 АК генерал-майор ЗС РФ Валерій Асапов, його заступник по роботі з особовим складом, полковник ЗС РФ Євген Чирков, командир 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ, Україна) 2 АК полковник ЗС РФ Андрій Рузинський та командир 9 особливого мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ, Україна) 1 АК полковник ЗС РФ Дмитро Бондарєв.

На сайті ГУР Міноборони України також розміщено фото цих російських офіцерів, в тому числі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

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