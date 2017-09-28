В зоні АТО бойовики 15 разів порушили перемир’я, використовуючи кулемети та гранатомети

Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій втрат серед захисників немає, передає прес-центр штабу АТО в Facebook.

Так, ввечері проросійські найманці й надалі продовжували обстрілювати захисників Авдіївки. Щоправда, тепер використовуючи лише стрілецьку зброю. Крім того, на Донецькому напрямку ворожі гранатомети різних видів працювали поблизу Пісків, а великокаліберні кулемети – на підступах до Невельського.

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"На Приморському напрямку вночі окупанти обстріляли сили АТО у районі Широкиного та Талаківки. На Луганському напрямку ввечері під гранатометний вогонь противника потрапили наші опорні пункти у районі Лобачевого та Станиці Луганської. А факти використання бойовиками стрілецької зброї зафіксовані біля Кримського", - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, командири бойовиків дозволили їм збивати безпілотники місії ОБСЄ.