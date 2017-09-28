Розсекречено двох генералів Путіна на Донбасі, один з них створив "армійські корпуси" бойовиків

Убитий у Сирії російський генерал Валерій Асапов був не єдиним високопоставленим військовим Росії, який брав участь у війні на території Луганської і Донецької областей. Контррозвідка СБУ встановила особи ще двох російських генералів, які одночасно з Асаповим незаконно перебували на території України, передає ТСН.

Йдеться про уродженця Донецької області - генерал-лейтенанта ЗС РФ Михайла Теплинського, якого можна вважати творцем так званих армійських корпусів проросійських бойовиків, а також про генерал-майора ЗС РФ Валерія Шарагова.

За даними контррозвідки, саме Теплинський у період з серпня 2015 року до серпня 2016 року був командиром і Асапова, й Шарагова.

Життєві шляхи Асапова, Шарагова і Теплинського об'єднала агресія Росії проти України. Після "ратних справ" на Донбасі з формування неорганізованих бойовиків в регулярні армійські структури, вони отримали підвищення у лавах Збройних сил Росії. Їм довірили виконання нових завдань, а їх змінили інші генерали.

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Слід зазначити, що персони цих російських генералів важливі для глибинного розуміння підходу Кремля в питаннях ведення військових дій проти України.

До 2015 року Теплинський був командувачем 36-ї армії Східного військового округу ЗС РФ в Улан-Уде, Бурятія, особовий склад якої неодноразово фіксувався на території України.

А вже в травні 2015-го був призначений на посаду начальника штабу 12-го командування резерву (в цьому ж році перейменований на "Центр територіальних військ") Південного військового округу ЗС РФ. Зазначена структура була створена для безпосереднього керівництва російськими окупаційними військами на Сході України (так званим 1-м і 2-м армійським корпусом). Діяв під позивним "В'юга".

За інформацією контррозвідки СБУ, призначення Теплинського на цю посаду було значною мірою обумовлено його репутацією жорсткого командира, здатного навести порядок й виконати наказ будь-якою ціною. Він завжди їздив із серйозною охороною. Бойовики дуже боялися його. Російські офіцери навіть ховалися, бо Теплинський карав за найменшу провину - знижував у званнях, оголошував догани.

"Його приїзд прирівнювався до Армагеддону. Тому, можна говорити, що Теплинський зробив вагомий внесок у розвиток Росією щодо боєздатних окупаційних військ за зразком ЗС РФ", - стверджують українські контррозвідники.

У свою чергу, Шарагов із серпня 2015 року став заступником командувача-начальником розташованого в окупованому Донецьку штабу так званого 1-го армійського корпусу "Центру територіальних військ" Південного військового округу.

Цю посаду він отримав за протекцією свого колишнього командира - генерал-лейтенанта Теплинського, який з травня 2015 року безпосередньо керує всіма російськими окупаційними військами на Донбасі.

На Донбасі Шарагов був відомий під позивним "Мускат". Обіймав цю посаду протягом року – до серпня 2016-го.

Як повідомляв 24 вересня УНІАН, у Сирії в результаті мінометного обстрілу вбито російського генерала Валерія Асапова, який командував 1-м армійським корпусом бойовиків у Донецькій області.