Журналіст показав, що залишилося від гіпермаркету в окупованому Донецьку (фото)

Опубліковано фото, на якому видно, що залишилося від гіпермаркету Metro в окупованому Донецьку.

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"Один з небагатьох в історії випадків, коли вкрали не тільки вміст магазину, але й сам магазин. Все-таки за 3,5 роки патріоти молодої республіки досягли досконалості в мародерстві", – підписав на своїй сторінці в Facebook фото журналіст Денис Казанський.

Раніше житель Луганська прогулявся по місту і показав, як сьогодні виглядає "столиця "ЛНР". Незважаючи на те, що бойові дії вже три роки не зачіпають місто, Луганськ все ще виглядає так, ніби війна тут закінчилася тільки вчора.