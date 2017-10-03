Журналіст показав, що залишилося від гіпермаркету в окупованому Донецьку (фото)
15:48, 03 жовтня 2017Війна
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Журналіст показав, як виглядає сьогодні гіпермаркет Metro в Донецьку.
Все, що залишилося від супермаркету / фото facebook.com/den.kazansky
Опубліковано фото, на якому видно, що залишилося від гіпермаркету Metro в окупованому Донецьку.
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"Один з небагатьох в історії випадків, коли вкрали не тільки вміст магазину, але й сам магазин. Все-таки за 3,5 роки патріоти молодої республіки досягли досконалості в мародерстві", – підписав на своїй сторінці в Facebook фото журналіст Денис Казанський.
Раніше житель Луганська прогулявся по місту і показав, як сьогодні виглядає "столиця "ЛНР". Незважаючи на те, що бойові дії вже три роки не зачіпають місто, Луганськ все ще виглядає так, ніби війна тут закінчилася тільки вчора.
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