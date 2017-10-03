В ОБСЄ спростували слова Геращенко про зростання вдвічі кількості росіян у складі місії

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні спростували твердження першого заступника голови Верховної Ради України, представника України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі Ірини Геращенко (фракція «Блок Петра Порошенка»), ніби в цій місії за останній рік удвічі зросла кількість представників Росії.

За повідомленням місії, кількість росіян у ній за останній рік, навпаки, зменшилася.

«Спостерігачі СММ ОБСЄ набираються з усіх 44 країн-членів Організації з безпеки і співпраці в Європі, однією з яких є й Росія, яка надає 35 спостерігачів (рік тому було 39). Більшість спостерігачів СММ походять із країн Європейського союзу (339). Крім того, в місії працює 373 українські працівники», – повідомили в місії ОБСЄ.

Читайте такожНа Донбасі знаходяться війська РФ, рівні силам майже всіх країн НАТО - Матіос

«СММ закликає всіх, хто коментує дії місії чи пише про неї, спершу зв’язуватися з місією, щоб встановити факти й уникнути некоректних чи безпідставних тверджень», – мовиться в дописі місії у фейсбуці.

Як повідомляв УНІАН, раніше Член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі - перший заступник голови ВР Ірина Геращенко заявила, що за рік в місії ОБСЄ на Донбасі вдвічі зросла кількість росіян.