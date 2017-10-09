Ярош заявив, що Україна скоро поверне окуповані Донецьк і Луганськ

Окуповані російсько-терористичними військами території сходу України можуть бути скоро звільнені. Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловив командир "Української добровольчої армії", колишній лідер "Правого сектора", позафракційний народний депутат Дмитро Ярош.

"Донецьк і Луганськ ми повернемо. І вже досить скоро. Вже не на десятиліття план, так би мовити, а на якийсь набагато менший термін. Нам же, як і всім, теж хочеться, щоб війна завершилася. Коли вона закінчиться – тоді можна і з політикою зав'язати", - заявив він.

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Ярош додав, що його прогноз про те, що "закінчення війни – справа не десятиліть", базується на інформації, яку він отримує "і із-за лінії, і по лінії фронту".

"Я ж отримую певну інформацію і із-за лінії, і по лінії фронту. Зрозуміло, що у мене є якісь певні розрахунки щодо повернення української влади на українську землю", - зазначив він.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що Україна жорстко відмовилася від військової кооперації з РФ.