Україна жорстко відмовилась від військової кооперації з РФ - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголошує, що Україна жорстко відмовилась від військової кооперації з Російською Федерацією як країною-агресором. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам на брифінгу.

Він сказав, що до 2014 року оборонно-промисловий комплекс країни був фактично знищений.

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"Безробіття, демонтаж технологічних ліній і залишки оборонки були повністю кооперовані і ув'язані з оборонпромом Російської Федерації як його практичний додаток", - сказав Турчинов.

"Війна змінила ситуацію. І коли вона почалась, то проблема була наочна: відсутність бойової техніки, відсутність якісної зброї, відсутність резервів і можливості забезпечення Збройних сил, яких, на той час, практично також не було. Тому одна із головних задач, яку ми вирішували, це відновлення оборонного-промислового комплексу країни як запоруки нашої безпеки і нашої незалежності", - заявив Турчинов.

"Більше того, ми жорстко відмовились від будь-якої кооперації з Російською Федерацією у військових питаннях як з країною-агресором, як з країною, яка досі веде війну проти нашої держави", - наголосив секретар РНБО.