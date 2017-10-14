Штаб АТО: вчора ЗСУ "вогнем примушували" окупантів дотримуватися режиму тиші

Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка й надалі залишалася напруженою, проте повністю контрольованою Збройними Силами України.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, противник продовжував вогневі провокації, здебільшого, застосовуючи легке піхотне озброєння.

Так, на Донецькому напрямку ввечері, упродовж години бойовики били з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї на підступах до Авдіївки. Вже вночі під кулеметним вогнем опинились наші позиції біля Майорська і Пісків. А озброєння БМП ворог застосовував неподалік Зайцевого.

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На Луганському напрямку наприкінці доби окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів та кулеметів по оборонцям Новоолександрівки. Наші військові жорстко відповідали ворогу. Нажаль, у результаті цього протистояння, близько 18 години отримав поранення один український військовослужбовець. Крім того, ввечері проросійські найманці застосовували 82-міліметрові міномети неподалік Кримського. А протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю біля Станиці Луганської і Валуйського.

На Приморському напрямку з легкого піхотного озброєння бойовики обстрілювали наші опорні пункти у районі Широкиного, Гнутового і Водяного.

"Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 21 раз порушили перемир’я. У відповідь українські воїни 14 разів вогнем примушували ворога дотримуватися режиму тиші. Унаслідок бойових дій отримав поранення один військовослужбовець української армії", - йдеться в повідомленні.