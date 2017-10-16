Прикордонники піймали "громадського активіста" із "ДНР" (фото)

До Контрольного пункт в'їзду-виїзду «Новотроїцьке» прибув громадянин України 1988 року народження. Під час огляду транспортного засобу у вказаного громадянина прикордонники виявили членський квиток громадського руху так званої “ДНР”, повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

Зазначається, що як розповів “громадський активіст”, він працює кочегаром у Донецьку.

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«За словами чоловіка вищевказаний квиток йому видали у відділі кадрів за місцем роботи ще минулого року і керівництво закладу завжди перевіряє його наявність, тому він завжди носить його з собою», - йдеться у повідомленні.

На скільки правдивими є слова затриманого з’ясують представники Національної поліції, яким передали дану особу.

Як повідомляв УНІАН раніше, співробітники Служби безпеки України затримали жінку-військовослужбовця Національної гвардії України, яка працювала на Російську Федерацію. Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак. «5 жовтня було затримано військовослужбовця Національної гвардії України – секретоносія, яка проходила службу на Центральній базі зберігання Нацгвардії. Ми довго радились зі слідчими, називати її прізвище чи ні. Проте, оскільки ця ситуація має значний резонанс у самій Нацгвардії, ми вирішили назвати це прізвище, і слідчий дав мені на це дозвіл. Прізвище жінки- військовослужбовця - Радіонова», - повідомив він.