Доба в АТО: 24 ворожих обстріли, втрат серед військових немає

За минулу добу на Донбасі російсько-окупаційні угруповання 24 рази порушили перемир'я, внаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

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Як повідомляється в повідомленні прес-центру штабу антитерористичної операції, сили АТО 16 разів асиметрично відповідали ворогові.

У штабі зазначили, що наприкінці минулої доби противник продовжував обстрілювати українські позиції. Однак, якщо вдень гаряче було на Донецькому напрямку, то після 18.00 активність ворога змістилася на Маріупольський та Луганський напрямок.

Так, ввечері бойовики відкривали вогонь з мінометів калібрів 120 і 82 міліметри та автоматичних гранатометів на підступах до Новоалександровкого. Також під вогонь 120-міліметрового міномета потрапив опорний пункт ВСУ недалеко від Катеринівки. А з протитанкових гранатометів окупанти били поблизу Попасної.

На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні угруповання двічі обстрілювали з 120-міліметрових мінометів і різних видів гранатометів околиці Павлополя. Крім того, озброєння БМП загарбники застосовували поблизу Новотроїцького, а автоматичні гранатомети - в районі Водяного.

На Донецькому напрямку ввечері противник тричі бив з піхотного озброєння по українським захисникам неподалік Зайцевого, а також - із великокаліберного кулемета поблизу Мар'їнки.