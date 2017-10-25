На Донбасі зі зброєю дезертирував український військовий (фото)

16:14, 25 жовтня 2017
Війна
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У Луганській ОДА повідомили, що розшукується військовослужбовець військової частини А1008.

Чуйков втік зі зброєю / фото facebook.com/odalug

У районі міста Щастя на Донбасі український військовий Олександр Чуйков самовільно залишив місце несення служби, прихопивши із собою зброю. Про це Луганська ОДА повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Так, військовослужбовець військової частини А1008 – солдат Олександр Констянтинович Чуйков, 1990 р.н. - 21 жовтня самовільно залишив місце несення служби зі зброєю у районі Щастя.

Також в ЛОДА повідомили прикмети військового: зріст – 180 см, середньої худорлявої статури, волосся темного кольору, одягнутий у військову форму, але може бути у цивільному одязі.

Раніше у Донецькій області за дезертирство і співпрацю з терористами колишній військовослужбовець був засуджений до 6 років позбавлення волі

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Теги: #дезертир зі зброєю#військовий дезертирував зі зброєю