На Донбасі на 6 років засудили військового, який втік воювати за "ДНР"

У Донецькій області за дезертирство і співпрацю з терористами колишній військовослужбовець був засуджений до 6 років позбавлення волі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

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31-річного жителя Одеської області звинуватили у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) і ч. 3 ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України.

У серпні 2014 року чоловік був призваний до лав Збройних сил України, де він отримав звання лейтенанта. Проте вже в грудні того ж року він втік з військової частини. В січні 2015 року дезертир добровільно вступив у ряди терористичної організації «ДНР», де отримав військовий квиток, зброю, форму і приніс «присягу». Використовуючи позивний «Одеса», він служив у терористів на посаді водія-електрика та радіотелефоніста.

Співробітники СБУ затримали чоловіка в травні 2015 року на КПВВ «Георгіївка». Вироком Красноармійського міськрайонного суду (місто Покровськ) обвинувачений визнаний винним у скоєнні інкримінованих злочинів і засуджений до 6 років позбавлення волі.