У Генштабі назвали кількість загиблих і поранених військових з початку проведення АТО

Станом на сьогодні з початку проведення АТО бойові втрати Збройних сил України становлять 10 тис. 710 військовослужбовців, з них безповоротні - 2 тис. 333, санітарні – 8 тис. 377 (поранені та травмовані внаслідок бойових дій). Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook.

Читайте такожНебойові втрати з 2014 року склали понад 10 тисяч військових - МатіосПри цьому зазначається, що протягом 2016 року внаслідок бойових дій загинули 212 українських військовослужбовців, а «санітарні втрати склали 1277 військовослужбовців ЗС України. При цьому небойових втрат було на 65% менше, ніж бойових».

«Поточного, 2017 року, спостерігається тенденція до значного зменшення, удвічі, небойових втрат у підрозділах ЗС України», - йдеться у повідомленні Генштабу.

При цьому зазначається, що «поширені засобами масової інформації повідомлення щодо втрат особового складу Збройних сил України під час проведення Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей не відповідають дійсності».

Водночас, на сайті Міністерства оборони повідомляється, що «кількість небойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил у 2017 році, порівняно із попередніми роками, зменшилася у понад 5 разів».

Зазначається, що основними причинами безповоротних небойових втрат є випадки смерті внаслідок хвороб, загибель внаслідок ДТП, порушення заходів безпеки та правил поводження зі зброєю.

«Стосовно кожного випадку загибелі військовослужбовців проводяться ретельні розслідування для з’ясування причин та обставин смерті, а також вживаються заходи щодо недопущення подібних випадків надалі», - наголосили у Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня в ефірі одного з телеканалів заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що з 2014 року понад 10 тис. українських військовослужбовців загинули і були поранені не внаслідок бойових дій.

"…з 2014 року до сьогоднішнього дня у Збройних силах та інших структурах, які захищають державу, загинули 10 тис. 103 особи - безповоротних і санітарних втрат, не від бойових дій", - сказав Матіос.

За його словами, «серед них 2 тис. 150 загинули не від бойових дій».

Водночас у зоні АТО не під час бойових дій загинули 3 тис. 700 військових.