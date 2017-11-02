Фінальний список для обміну полоненими на Донбасі досі не узгодили - представник ОБСЄ

Представник ОБСЄ і координатор в гуманітарній підгрупі на мінських домовленостях Тоні Фріш заявляє, що обмін полоненими досі не відбувається через неузгодженість списків. Про це повідомляє Громадське з посиланням на слова Фріша після завершення його поїздки цього тижня до утримуваних в Луганській області.

«Я зустрівся з 9 особами в Старобільську в СІЗО, і з 9 особами в двох центрах утримання під вартою безпосередньо в Луганську», — сказав Фріш.

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На запитання, чому обмін полоненими досі не відбувається, представник ОБСЄ відповів, що усе через неузгодженість списків.

«Поки не можу дати точної відповіді, скільки людей готують на обмін з обох торін, бо немає офіційної інформації з цього питання. Не сформовані остаточні списки для обміну. Поки до кінця не зрозуміло, хто потрапить у ці списки обміну, тому я не можу дати жодної офіційної інформації. Сторони поки не погодили цей список для обміну, там є багато нових осіб, багато осіб, яких вже відпустили, є оновлені списки і багато непорозумінь. Доки немає фінального списку, обмін не може відбутися. Я сподіваюсь, що процес прискориться, але це залежить від позиції сторін», - сказав Фріш.

Зазначається, що обмін полоненими не відбувався з грудня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня голова СБУ Василь Грицак заявив, що бойовики на окупованих територіях Донбасу утримують у заручниках 152 українських громадянина.

26 жовтня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що у російських тюрмах незаконно утримують 38 українських політичних в'язнів.

За даними члена гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі, першого заступника голови Верховної Ради Ірини Геращенко, станом на 26 жовтня 402 особи вважаються зниклими безвісти у Донецькій та Луганській областях.