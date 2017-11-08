Один з найбільш замінованих регіонів в світі: за 3 роки від вибухів на Донбасі загинуло 199 українських бійців - DW

Від вибухів мін за три роки збройного конфлікту на Донбасі постраждали більше тисячі військовослужбовців і цивільних осіб. Точних мап мінувань і закону про протимінну діяльність в Україні немає. Поки в Києві влада розмірковує, що з цим робити, кількість жертв зростає.

Як повідомили в міністерстві оборони України на запит DW, з липня 2014 року по листопад цього року від вибухів мін на Донбасі отримав поранення 701 військовослужбовець і 199 військових загинуло. Зокрема, з початку 2017 року на вибухових пристрях підірвалися 134 військовослужбовця, з них 34 загинули.

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За даними Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій, з 2014 року на Донбасі внаслідок мінно-вибухових травм цивільного населення постраждав 161 особа, у тому числі 23 дитини. З них 50 осіб загинули, серед них 4 дитини. Тільки з початку цього року на мінах підірвалися 29 осіб, у тому числі 5 дітей.

Оксана Нежальська одна з тих, хто потрапив у цю сумну статистику. Три роки тому, автомобіль, в якому вона їхала додому, переїжджаючи через залізничний переїзд поблизу міста Антрацит Луганської області, підірвався на міні. В результаті вибуху жінка втратила обидві ноги.

"Це була звичайна дорога, якою ми їздили три рази на тиждень в далекі села, розвозячи продукти... Жінка, яка їхала разом зі мною загинула. А все моє життя змінилося в одну секунду", - неохоче згадує Оксана Нежальська. Зараз вона проходить реабілітацію під Києвом, вчиться пересуватися на візку і ходити на протезах. Жінка мріє повернутися в Луганську область, але боїться. "Там стільки закладено цієї вибухівки - скрізь, люди підриваються, працюючи в полі на комбайні, або елементарно, коли йдуть у ліс за грибами", - каже Оксана.

Згідно інформації Міноборони України, в даний час близько 7 тисяч квадратних кілометрів територій Донецької та Луганської областей, які повернули під контроль українського уряду, усіяні мінами та вибухонебезпечними предметами. Зараз очистити від мін вдалося лише близько 25 гектарів сільськогосподарських угідь, 70 гектарів акваторії, 1152 км автомобільних, а також 712 км залізниць. І це тільки контрольована урядом територія, доступна для моніторингу та розмінування.

"Для очищення всієї замінованій території на контрольованих і неконтрольованих ділянках потрібно 15-20 років. І це за умови, що бойові дії будуть припинені до кінця цього року. Якщо хаотичне мінування буде продовжуватися і надалі, то це вже серйозне питання гуманітарного та економічного розвитку України", - вважає національний менеджер з питань економіки навколишнього середовища і військово-політичних програм координатора ОБСЄ в Україні Ярослав Юрцаба. На його думку, ця проблема вже вимагає негайних рішень.

Колишній військовослужбовець 30-ї механізованої бригади Збройних сил України Антон Литвин впевнений, що точно масштаб мінного "забруднення" на Донбасі зараз важко оцінити. Він розповідає, що військовослужбовці, які мінують територію біля лінії розмежування, відповідно до статуту, повинні наносити на карту місце мінування.

Однак, за його словами, на практиці, такі карти мінних полів ніхто не становить. "За весь час служби жодного разу не бачив, щоб хтось заповнював таку карту. І зараз вже ніхто не пам'ятає, що там і де варто. Чоловік поставив якісь розтяжки, демобілізувався, і все. Всім іншим в підрозділі сказали - туди не ходіть, бо там може рвонути", - зазначає колишній військовослужбовець. За його словами, він кілька разів був свідком того, як на начебто чистих від мін полях, вибухала сільськогосподарська техніка.

В останньому звіті помічника генсекретаря ООН з гуманітарних питань Урсули Мюллер кажуть, що схід України стрімко перетворюється в один з найбільш замінованих регіонів в світі. За її словами, особливо гостра ситуація з заминированными територіями на лінії розмежування, включаючи контрольно-пропускні пункти.

Державної програми по знешкодженню вибухових пристроїв і розмінування територій в даний час в Україні не існує, оскільки немає закону про протимінну діяльність. Відповідні законопроекти вже два роки намагаються розробити окремі народні депутати і уряд. За словами Ярослава Юрцаба, останній законопроект міністерства оборони був позитивно оцінений експертами ОБСЄ.

Він передбачає створення Центру протимінної діяльності в Україні, який буде координувати роботи з розмінування, проводити акредитацію компаній, які будуть займатися розмінуванням і передбачає оцінку якості виконаних робіт. "Щоб фермери після очищення території від мін були впевнені, що там працювати безпечно. І якщо раптом його комбайн підірветься на міні після розмінування поля, то хто за це буде відповідати і яку компенсацію він отримає", - зазначає експерт.

Однак, каже Юрцаба, жоден з цих документів не підтримує комітет Верховної ради з питань Нацбезпеки і оборони. "Там нам повідомили, що комітет розробив свій альтернативний законопроект. Його поки ніхто не бачив, і цього року його виноситимуть на розгляд парламенту", - підсумував представник координатора проектів ОБСЄ в Україні.