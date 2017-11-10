Луганський аеропорт знищили тактичними ракетами "Точка" з території Росії - Мін'юст

Російська Федерація в 2014 році обстрілювала Луганський аеропорт ракетами "Точка" зі своєї території. Про це заявив заступник глави Мін'юсту Іван Ліщина.

Він нагадав, що влітку 2014 року з'явилися чутки, що Луганський аеропорт обстріляли тактичною ядерною зброєю, передає газета "Факти".

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"Цього, звичайно, не було. Але наша прикордонна служба зафіксувала обстріл тактичними ракетами "Точка" з боку Росії... Рознесли весь аеропорт", - розповів він в інтерв'ю.

"Що стосується обстрілу нашій території ще до заходу регулярної російської армії у кінці серпня, ми встановили практично всі факти. Виявляється, російські вертольоти не просто так тоді літали вздовж українсько-російського кордону. Як мінімум один раз вони розстріляли некерованими авіаційними ракетами наші прикордонпости. У нас є підтвердження", - додав Ліщина.

Раніше СБУ заявила, що має відеодокази участі приватної військової компанії Вагнера в захопленні Луганського аеропорту в 2014 році.