"Про той Донецьк нагадують вивіски-примари": опубліковані моторошні фото окупованого міста

Журналіст видання "Новости Донбасу" прогулявся вулицею Артема в Донецьку і сфотографував бутики та кафе, які вже не працюють. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Денис Казанський.

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"Інтертоп", "М1", "Черчіль", піцерія "Адріано", "Хата-читальня" - тепер це все зникло. А всього кілька років тому важко було уявити Донецьк без цих місць", - йдеться у повідомленні журналіста.

Казанський розповів, що бутики робили Донецьк старим добрим буржуазним містом, яким він був до 2014 року.

"Поки ще про той Донецьк нагадують вивіски-примари. Але незабаром зникнуть і вони. Замість магазину сигар і коньяків відкриється черговий "обнал пенсій" і "алкомаркет". Зараз у тренді такі заклади", - додав він.

Раніше житель Луганська прогулявся містом і показав, як сьогодні виглядає "столиця "ЛНР". Незважаючи на те, що бойові дії вже три роки не зачіпають місто, Луганськ все ще виглядає так, ніби війна тут закінчилася тільки вчора.