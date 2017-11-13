ОБСЄ за вихідні зафіксувала понад 770 вибухів на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за вихідні зафіксували понад 770 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляється у звіті місії за вихідні, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

«В Донецькій області у період з вечора 10 листопада до вечора 11 листопада Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом. Водночас, було зафіксовано більше вибухів (близько 410 супроти близько 340). У період з вечора 11 листопада до вечора 12 листопада, СММ задокументувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 290 вибухів», - йдеться у звіті.

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Згідно з його даними, у Луганській області спостерігачі ОБСЄ задокументували менше порушень режиму припинення вогню (три, які усі були вибухами) у період з вечора 10 листопада до вечора 11 листопада, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (16 вибухів).

«Місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню у період з вечора 11 листопада до вечора 12 листопада, включаючи близько 70 вибухів», - додали в СММ.