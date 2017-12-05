В ОБСЄ побачили російські прапори на п'яти адмінбудівлях "ЛНР"

Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували прапори країни-агресора РФ у тимчасово-окупованому Луганську.

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У Луганську спостерігачі вперше побачили, що на окремих адміністративних будівлях разом з прапорами "ЛНР" розвішені прапори Російської Федерації, відзначили LIGA.net у прес-службі місії.

"Ці прапори були на п'яти будівлях, які використовують члени "ЛНР". На інших адміністративних будівлях прапорів Російської Федерації не було помічено", - йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили, що в Луганську на будівлях так званих райвідділків поліції і колишнього обласного МВС з'явилися російські прапори.