У Москві анонсували "вибори" ватажків бойовиків на Донбасі

У Москві анонсували «чергові вибори» ватажків бойовиків на тимчасово окупованій території Донбасу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, який є наближеним до помічника президента РФ Владислава Суркова.

«Будуть вибори в «республіках» Донбасу. 2 листопада 2014 року там були вибори глав «республік» і вибори народних зборів - тобто «парламентів республік». 4 роки - термін їх повноважень, вони закінчуються. Їх діяльність ніяк не регулюється Мінськими угодами, тому можна очікувати, що ці вибори повинні пройти в строк, восени 2018 року», - сказав Чеснаков.

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Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в тимчасово окупованому Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким і Ігорем Корнетом, до протистояння долучилися бойовики ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ.

Кілька днів спостерігачі СММ ОБСЄ фіксували в центрі Луганська значну кількість військової техніки і озброєних осіб, були перекриті дороги й заблокована робота установ.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в Луганську відбуваються розбірки не лише між місцевими бандами, а й між російськими спецслужбами.

23 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що Плотницький виїхав до Росії, а до окупованого Луганська ввійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько 1 тис. військовослужбовців, включаючи спецназ ГРУ і спецназівців МВС РФ, а також важка техніка: танки, БТР, артилерійські установки.

24 листопада стало відомо, що ватажком «ЛНР» став так званий «міністр державної безпеки ЛНР» Леонід Пасічник. За його словами, Плотницький «подав у відставку» за станом здоров'я через наслідки контузії. Також він повідомив, що Плотницького призначено уповноваженим «ЛНР» щодо виконання Мінських домовленостей.