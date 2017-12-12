В "ДНР" задумали відкрити своє "представництво" у Парижі – ІС

Керівництво так званого «міністерства закордонних справ «ДНР», отримало від кураторів з ФСБ РФ нове завдання.

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Як повідомляє група «Інформаційний спротив», зокрема, «офісному представництву «ДНР» у Франції» (р. Марсель) доручено налагодити відносини між освітніми установами псевдореспублики і Франції.

«Пріоритетом у завданні визначено створення «регіональних кореспондентів з числа французьких «медійних активістів» для висвітлення зазначеного співробітництва, а також інших спільних гуманітарних проектів», – повідомляє ІС.

Крім того, за даними групи, «міністерством закордонних справ днр» планується відкриття нового «представництва» в Парижі.