У суді Дніпра вкотре відмовилися заочно судити бойовиків "ЛНР" за збиття літака ЗСУ (відео)

Черговий суддя Бабушкінського районного суду відмовився заочно судити бойовиків «ЛНР», яких звинувачують у катастрофі військового літака Іл-76, внаслідок чого загинуло 40 українських військових.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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У сюжеті зазначається, що розгляд справи не можуть розпочати вже понад півроку. У суді, в якому мають розглядати справу, закінчилися судді, усі з невідомих причин відмовлялися розпочинати слухання. Тепер справу мають перенаправити до іншого суду.

Трьом бойовикам заочно інкримінують теракт. Серед підозрюваних екс-ватажок т.з. «ЛНР» Ігор Плотницький.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня 2014 року вночі під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітно-ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак ЗСУ Іл-76. На його борту, окрім дев'яти членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі вони загинули.