Суд відмовив генералу Назарову, винному у загибелі екіпажу Іл-76, у призначенні повторної експертизи

Апеляційний суд Дніпропетровської області відмовив генерал-майору Віктору Назарову, засудженому за службову недбалість у зв’язку із загибеллю 49 українських військових у збитому бойовиками літаку Іл-76, у призначенні повторної комісійної судової експертизи в справі.

Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні в понеділок, повідомляє Радіо Свобода.

Суд, зокрема, пояснив своє рішення тим, що українське законодавство не передбачає таке поняття як повторна експертиза. Заявляючи клопотання, Назаров зазначив, що в кримінальному провадженні було дві експертизи – київського та львівського інститутів, висновки яких, за його словами, суперечать одні одним.

За його словами, повторна експертиза має дати відповідь, зокрема, на питання про те, чи відповідали управлінські рішення штабу тій обстановці, яка склалась біля Луганська у той період, до якої категорії відносилась інформація про те, що дві групи бойовиків збираються збивати літаки в районі Луганського аеропорту, і якою мала бути реакція на цю інформацію, що входило в обов’язки керівника Штабу антитерористичної операції, що стало безпосередньою причиною аварії літака Іл-76. Сторона обвинувачення та потерпілі родини висловились проти повторної експертизи і заявили про «затягування процесу».

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Суд також заслухав спеціально викликаного як свідка Віктора Савечка – одного із експертів, які брали участь у комісійній військово-тактичній експертизі. За словами Савечка, до посадових обов’язків начальника штабу АТО входило забезпечення безпеки підлеглого особового складу.

Експерт наголосив, що обов’язки керівника прописані в Положенні про Штаб АТО. Він зазначив, що висновки військово-тактичної експертизи підписала комісія з 14 фахівців.

Водночас Назаров заявив, що висновки експерта про його особисту відповідальність за рішення про виліт є необґрунтованими. Суд оголосив перерву і призначив наступне засідання на 4 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня 2014 року вночі під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітно-ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак ЗСУ Іл-76. На його борту, окрім дев'яти членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі вони загинули.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».

Також Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо посадових осіб Збройних сил України та оперативного штабу АТО, з вини яких загинули військовослужбовці, знищено літак Іл-76, озброєння і військове майно.

Головним підозрюваним став генерал Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції.

Павлоградський суд Дніпропетровської області 27 березня 2017 року визнав Назарова винним у недбалому ставленні до військової служби, внаслідок якого загинули 40 військовослужбовців і екіпаж літака Іл-76, і позбавив його волі на строк 7 років.

Крім того, суд зобов’язав Міністерство оборони відшкодувати моральні збитки постраждалим у справі – родичам загиблих.

Назаров своєї вини щодо збитого літака не визнав і подав апеляцію на рішення суду.