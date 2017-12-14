У Луганську бойовики засудили чоловіка до 12 років в'язниці за українську пісню в барі - комісар ООН

Бойовики «ЛНР» засудили чоловіка до 12 років позбавлення волі. Причиною його затримання стало виконання української пісні у місцевому барі. Про це йдеться в доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), передає novosti.dn.ua.

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«31 жовтня 2017 «військовий суд» «ЛНР» після закритого судового розгляду», який тривав два тижні, «засудив» чоловіка до 12 років позбавлення волі за «державну зраду». УВКПЛ звертає увагу, що хоча деталі «звинувачення» і «вироку» невідомі, чоловік спочатку був затриманий за те, що він співав українську пісню в місцевому барі», - йдеться в документі.

В організації стурбовані тим, що «адвокат захисту», який був призначений «МГБ ЛНР» брав участь не в усіх «судових засіданнях» і ніколи не відвідував підзахисного під час його перебування під вартою.