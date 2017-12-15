Хуг: кінця війни на Донбасі в осяжному майбутньому не видно

Після 3,5 років конфлікту на Донбасі сторони віддалилися від його вирішення більше, ніж будь-коли. Про це під час брифінгу заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі Александр Хуг.

Читайте такожОБСЄ готова консультуватися з ООН про можливе розміщення миротворців на Донбасі - Хуг"Ми бачимо, що насильства стає все більше, а Мінських домовленостей дотримуються все менше. На жаль, після 3,5 років наразі ми віддалилися від вирішення конфлікту більше, ніж будь-коли. Йому не видно кінця в осяжному майбутньому", - заявив він.

Також, за його словами, сторони жодним чином не наблизилися до відкриття додаткових КПВВ на лінії розмежування.

"Сторони жодним чином не наблизилися до відкриття додаткових КПВВ, аби полегшити людям перетин лінії зіткнення. Вони не просунулися ні на крок для розв'язання протиріч, в результаті яких тисячі людей залишилися без води, світла та газу. Сторони не наблизилися до припинення насильства. Власне, вони віддалилися набагато далі, ніж будь-коли", - сказав Хуг.