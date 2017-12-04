Місія ОБСЄ повідомила про інтенсивні бої на Донеччині

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі фіксує погіршення безпекової ситуації на сході України за останні два тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг.

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«Впродовж останніх двох тижнів СММ ОБСЄ відзначила чергове погіршення безпекової ситуації на сході України. Ми регулярно фіксуємо порушення режиму припинення вогню на схід і північний схід Маріуполя, у трикутнику Ясинувата-Авдіївка-Донецький аеропорт, навколо Світлодарська і Горлівки, а також на заході Луганської області. І це має тенденцію до збільшення», - зазначив він.

За його словами, місія фіксує численні бойові дії, зокрема, біля Ясинуватої у Донецькій області.

«Попередні дані, які ми отримуємо від наших спостерігачів, свідчать про інтенсивні бойові дії в численних місцях Донецької області, зокрема, навколо Ясинуватої та Світлодарська. Впродовж однієї доби з 16 години в суботу до 16 години в неділю ми зафіксували майже 2,5 тисячі випадків порушень режиму припинення вогню. Таку ж тенденцію ми спостерігали і минулого року», - сказав Хуг.

Також він повідомив, що на даний час низка територій на сході України, які мають бути у зоні безпеки, є насправді зоною небезпеки.

«В тому місці, де має бути зона безпеки, і де сторони зобов’язалися припинити стрілянину, відвести озброєння, провести розмінування, а в деяких місцях розвести сили і засоби, немає жодної безпеки. Зона безпеки це, передусім, район без усіляких небезпек, однак насправді це найнебезпечніша нині ділянка в Україні. На смузі землі, що сягає майже 500 км завдовжки і 30 км вглиб, утворилася не зона безпеки, а зона небезпеки», - наголосив Хуг.