В СБУ назвали кількість зниклих безвісти українців за час війни на Донбасі
Голова СБУ Грицак зазначив, що перед владою стоїть завдання зробити все можливе і використати будь-який шанс для того, щоб відшукати цих людей.
403 громадянина України вважаються зниклими безвісти внаслідок конфлікту на Донбасі, заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає радіо Свобода.
Читайте такожУ полоні бойовиків на Донбасі перебувають 152 українці – СБУ«З початку російської агресії на сході нашої держави, на жаль, вважаються зниклими безвісти 403 громадянина України, серед них – 123 військовослужбовців, представників добровольчих батальйонів, працівників правоохоронних органів. Наше завдання зробити все можливе, використати найменшу можливість і будь-який шанс для того, щоб відшукати цих людей», – сказав Грицак.
Водночас, 12 грудня в моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що згідно з оцінками Міжнародного комітету Червоного Хреста станом на 22 серпня 2017 року, кількість людей, зниклих безвісти у зв’язку з конфліктом на Донбасі, складала від 1 до 1,5 тис.