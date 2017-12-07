Порошенко назвав кількість загиблих в зоні АТО українських військових

З початку антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях загинули понад 2750 українських воїнів.

Про це президент України Петро Порошенко повідомив під час прем’єрного показу фільму «Кіборги», йдеться в повідомленні прес-служби глави держави.

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За словами Порошенка, завдяки спільним зусиллям всього українського народу вдалося створити «одну з найбільш сильних армій на європейському континенті».

«Армії, яка має бойовий досвід, за навчання якої заплачена найбільша ціна. Більше 2750 українських воїнів, в тому числі майже 2400 зі складу Збройних Сил України віддали своє життя за те, щоби Україна була збережена. За кожен клаптик рідної землі», - наголосив Президент.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявляє, що українським бійцям, які воювали в зоні АТО цього року, буде виплачено одноразову бойову премію у розмірі від 3 до 5 тис. грн.