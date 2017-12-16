Доба у зоні АТО: бойовики зменшили кількість обстрілів

Ситуація за минулу добу у районі проведення АТО характеризується зменшенням кількості обстрілів. Попри відчутне зниження збройних провокацій, повного дотримання режиму припинення вогню немає. Бойовики на деяких ділянках лінії зіткнення продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, застосовуючи заборонені міномети, повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за 15 грудня 2017 року.

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Загалом минулої доби російсько-терористичні війська 8 разів обстріляли позицій Збройних Сил України. У половині випадків наші воїни придушували вогневу активність противника. У результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.

На Луганському напрямку зафіксовано два факти порушення перемир’я. У вечері ворог більш ніж дві години зі 120-мм мінометів, гранатометів та кулеметів вів вогонь по наших оборонних укріпленнях довкола Троїцького, випустивши загалом близько чотирьох десятків мін. Також з гранатометів і стрілецької зброї противник обстрілював оборонців Жовтого.

На Донецькому напрямку у першій половині доби окупанти з 82-мм мінометів вели вогонь поблизу Опитного. З гранатометів різних видів загарбники обстріляли оборонців Водяного і шахти Бутівка, а з легкого піхотного озброєння – захисників Пісків та Авдіївки. У вечірній час агресор здійснив три постріли з міномату калібру 82-мм по захисниках Мар’їнки.

Как сообщал УНИАН, 14 грудня на Донбасі від кулі снайпера загинув 29-річний український військовий.